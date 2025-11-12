Суд признал законным арест миллиардера Сулейманова

Апелляционную жалобу защиты на арест бизнесмена Ибрагима Сулейманова, который обвиняется в организации двух убийств и покушения на убийство, отклонил Московский городской суд. Об этом стало известно из сообщения корреспондента 5-tv.ru из зала суда.

Так, принятая до этого мера пресечения с содержанием под стражей осталась в силе как минимум до 2 декабря.

Уточнялось, что адвокаты Сулейманова пробовали оспорить арест в Московском городском суде, но коллегия судей не удовлетворила жалобу. При этом заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству следствия, сославшегося на необходимость защиты охраняемой законом тайны.

Сообщалось, что не менее трех пособников бизнесмена Ибрагима Сулейманова задержали в Дагестане в рамках уголовного дела об организации убийств. Их считают причастными к убийству 2021 года. Днем позже всех трех фигурантов арестовали.

Источник 5-tv.ru ранее сообщал, что по подозрению в организации убийства бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля в 2004 году задержали бизнесмена Ибрагима Сулейманова. Собеседник отмечал, что у Сулейманова есть судимость.

Миллиардеру и его партнеру Татевосу Суринову в 2007 году предъявили обвинения по части 1 и части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и по статье 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств»). В дальнейшем следствие попросило заключить под стражу Сулейманова. Ходатайство было удовлетворено, миллиардера арестовали.

Другой фигурант уголовного дела — Муххамед Дарбишев также был отправлен под арест. Его заключили под стражу на два месяца.

Ранее, писал 5-tv.ru, вероятный исполнитель убийства Таля дал показания против миллиардера Сулейманова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.