Вероятный исполнитель убийства Таля дал показания против миллиардера Сулейманова

Один из руководителей организованной преступной группы (ОПГ) Дагестана Абакар Д. может являться исполнителем убийства бывшей главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля в 2004 году. Он дал показания против миллиардера Ибрагима Сулейманова, которого также задержали по подозрению в организации этого преступления. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По информации источника, Абакара Д. задержали 1 октября в Одинцово. Он оказал сопротивление в ходе обысков, но уже в отделении подозреваемый умер от остановки сердца. Уточняется, что до своей смерти он успел дать показания против Сулейманова.

Георгия Таля пытались застрелить в апреле 2004 года. Нападение произошло прямо в центре столицы. Он был доставлен в больницу, но через несколько часов он скончался в реанимации от полученных ранений. Согласно одной из версий, убийство Таля было связано с активизацией расследований криминальных банкротств.

Ибрагим Сулейманов был задержан 3 октября этого года. Согласно данным собеседника 5-tv.ru, миллиардер уже имеет судимость. Известно, что в 2007 году ему и его партнеру Татевосу Суринову предъявили обвинения по части 1 и части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и по статье 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств»).

