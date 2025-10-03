Вероятный исполнитель убийства Таля дал показания против миллиардера Сулейманова

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 55 0

Нападение на экс-главу Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля произошло в 2004 году в центре Москвы.

Вероятный убийца Таля дал показания против Сулейманова

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Один из руководителей организованной преступной группы (ОПГ) Дагестана Абакар Д. может являться исполнителем убийства бывшей главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля в 2004 году. Он дал показания против миллиардера Ибрагима Сулейманова, которого также задержали по подозрению в организации этого преступления. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По информации источника, Абакара Д. задержали 1 октября в Одинцово. Он оказал сопротивление в ходе обысков, но уже в отделении подозреваемый умер от остановки сердца. Уточняется, что до своей смерти он успел дать показания против Сулейманова.

Георгия Таля пытались застрелить в апреле 2004 года. Нападение произошло прямо в центре столицы. Он был доставлен в больницу, но через несколько часов он скончался в реанимации от полученных ранений. Согласно одной из версий, убийство Таля было связано с активизацией расследований криминальных банкротств.

Ибрагим Сулейманов был задержан 3 октября этого года. Согласно данным собеседника 5-tv.ru, миллиардер уже имеет судимость. Известно, что в 2007 году ему и его партнеру Татевосу Суринову предъявили обвинения по части 1 и части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и по статье 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств»).

Ранее 5-tv.ru писал, что обвиняемого в убийстве сотрудницы банка в Москве арестовали до 29 ноября. Злоумышленник полностью признал свою вину. По данным следствия, инцидент произошел днем 30 сентября в отделении на улице Автозаводская. Обвиняемый, 40-летний мужчина, во время рабочего дня напал на заместителя руководителя филиала и нанес ей несколько ножевых ранений. Женщина скончалась на месте происшествия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+10° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.01
-0.49 95.34
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:29
Названы первые версии случившегося с пропавшими в Красноярском крае туристами
19:27
Участницу «Битвы экстрасенсов» Полынь* приговорили к двум годам колонии
19:18
В Брянке открылась 11-я детская комната для маленьких пациентов
19:14
Собянин: открылось новое здание школы в районе Филевский Парк
19:12
«Случилась настоящая „бандитская“ перепалка»: Лолита выпустила клип про 1990-е
19:08
Протесты вспыхнули в Италии из-за перехвата Израилем флотилии с помощью для Газы

Сейчас читают

Владимир Путин выступил на встрече клуба «Валдай». Главные заявления
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео