«Не мог в это поверить»: Трамп удивился заявлениям Путина о положении УПЦ на Украине

|
Дарья Орлова
Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф также узнал от российского президента «много нового и интересного».

Как Трамп отреагировал на положение УПЦ на Украине

Небензя: Трамп удивился заявлениям Путина о положении УПЦ на Украине

Президент США Дональд Трамп был поражен словами российского лидера Владимира Путина о том, что на Украине преследуется и запрещается каноническая Украинская православная церковь (УПЦ). Саммит лидеров состоялся на Аляске, и, как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, подобные факты о религиозных притеснениях оказались для американского президента неожиданными. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Небензи, президент Путин подробно рассказывал Трампу о ситуации с канонической Украинской православной церковью, а лидер США с трудом мог в это поверить. Российский дипломат также отметил, что Трамп мог быть не в курсе ряда других фактов, связанных с украинским конфликтом, о которых ему стоило бы узнать.

Кроме того, Небензя подчеркнул, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, с которым российский лидер вел длительные беседы, тоже узнал от Путина много нового и интересного о ситуации на Украине.

Ранее постпред РФ при ООН сообщил, что к нему с визитом вежливости приходил постпред США Майкл Уолтц. Встреча проходила в формате обсуждения сотрудничества двух стран в рамках ООН, а также дипломаты «просто поговорили за жизнь».

