«Стоит целое состояние»: Сати Казанова перед концертом залила платье грудным молоком

Сати Казанова перед концертом залила платье грудным молоком

Певица Сати Казанова оказалась в неловкой ситуации прямо перед концертом в Кремле: артистка случайно испачкала платье грудным молоком. Исполнительница посмеялась над инцидентом, назвав пятна на наряде «священными». Об этом она рассказал в личном блоге.

По словам артистки, подготовка к важному выступлению шла непросто. Сати рассказала, что осталась без подходящего платья, так как стилист отказалась с ней работать после критики.

«Когда честно сказала, что все плохо, стилист обиделась и отказалась работать. Украшения остались, маска осталась, а платье — нет. В отчаянии пошла искать замену. В шоуруме нашла идеальное платье. Примеряла, село идеально! Почти спасение. Но, естественно, стоит целое состояние», — поделилась Казанова.

Как призналась певица, именно в этот момент позвонил муж, который пытался успокоить их годовалую дочь.

«Я слышу этот плач и начинается прилив молока. Стою в примерочной в идеальном платье и заливаю его молоком», — рассказала она.

Продавщица, увидев происходящее, растерялась, однако бывшая солистка группы «Фабрика» не стала придавать случившемуся большого значения. На вопрос, как она выйдет в испачканном наряде, Сати ответила с улыбкой.

«Это священные пятна! Сцена в Кремле большая, никто не заметит», — сказала она.

Казанова и итальянский фотограф Стефано Тиоццо поженились в 2017 году. После долгих лет ожидания осенью прошлого года певица впервые стала мамой. Имя дочери супруги пока не раскрывают.

В октябре малышке исполнился год, и в честь этого события артистка трогательно обратилась к ней в сети.

«Моя малышка — мой великий учитель жизни. Даже после бессонных ночей, когда кажется, что уже не вывезу, ты улыбнешься, и откуда-то сил приливает немерено! Ты уже проявляешь талант к музыке, в точности повторяя за мамой вокальные пассажи. И какая же ты счастливица: столько людей любящих и красивых сердцем вокруг тебя!» — написала Сати.

