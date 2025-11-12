Врач с деменцией избежал наказания после смерти пациентки от укола ботокса

Дарья Орлова
Суд признал 93-летнего хирурга невиновным, посчитав, что состояние его здоровья не позволяет участвовать в процессе.

Можно ли умереть от ботокса

Фото: 5-tv.ru

Высокий суд Гонконга полностью оправдал 93-летнего пластического хирурга Франклина Ли Ван Понга по делу о смерти пациентки после инъекции ботокса. Такое решение приняли присяжные, сославшись на деменцию врача, из-за которой он не способен предстать перед судом. Об этом сообщает South China Morning Post.

Трагедия произошла в ноябре 2018 года в клинике, принадлежащей доктору Ли. Процедуру проходила 52-летняя управляющая директор швейцарского банка Julius Baer Зои Чунг Шуклинг. Во время инъекции ботокса женщина потеряла сознание — в ее организме обнаружили смесь седативных и обезболивающих препаратов. Попытки вернуть пациентку к жизни не увенчались успехом, после чего сын врача вызвал полицию.

Изначально хирург утверждал, что у Чунг случился приступ астмы во время шопинга. Позже он признался коллеге, что проблемы с дыханием начались после введения анестетика. На следующий день женщина умерла от бронхопневмонии. Экспертиза показала гипоксическое повреждение мозга, вызванное передозировкой седативных средств.

В 2022 году Ли получил травму головы, что привело к ухудшению когнитивных функций. Согласно заключению психиатров, врач больше не способен давать показания и взаимодействовать с адвокатами, хотя и осознает суть обвинений.

Присяжные постановили, что Ли нельзя привлечь к уголовной ответственности за непредумышленное убийство. Судья согласился с их мнением, отметив, что родственники погибшей могут требовать компенсацию в гражданском порядке.

Ранее Ли уже сталкивался с дисциплинарными мерами: в 2009 году его признали виновным в профессиональных нарушениях, а в 2003-м временно приостановили медицинскую лицензию из-за летального исхода после липосакции. Издание также сообщает, что в отдельном производстве против хирурга рассматривается дело о введении полиции в заблуждение, которое теперь могут вернуть на пересмотр.

