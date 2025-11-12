Уверенная победа: российские ученые обнаружили новый способ лечения рака

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 40 0

Препарат даст возможность существенно повысить результативность терапии.

Каковы шансы излечиться от рака

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

СО РАН: обнаружен новый способ лечения рака

Специалисты Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН разработали в ходе недавних исследований суспензию на основе наночастиц сывороточного альбумина для целенаправленной доставки противоопухолевых препаратов, что существенно повышает результативность терапии онкобольных пациентов. Об этом сообщает Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.

В работе описано создание стабильных наночастиц диаметром до 200 нанометров с низкой токсичностью, не более 10%, при синтезе которых использовали метод ультрафиолетового облучения без токсичных реагентов. Разработчики отмечают, что такая технология обеспечивает высокую биосовместимость материала и защищает лекарственные молекулы от метаболического разрушения, сохраняя фармакологические свойства в течение шести месяцев.

Механизм решения базируется на использовании белка плазмы крови человека как безопасного носителя лекарств. Это позволяет концентрировать биологически активные вещества в опухолевых участках, уменьшая нецелевое распределение по организму и тем самым снижая частоту и выраженность побочных реакций при системном введении.

Проект имеет привязку к российской научной инфраструктуре и исследовательским центрам онкологии. Дальнейшие этапы предполагают углубленные доклинические испытания и оценку переносимости в моделях, прежде чем переходить к клиническим исследованиям. Важно, что система демонстрирует перспективы для внедрения в таргетную терапию онкологических заболеваний и может ускорить разработку более безопасных и эффективных схем лечения.

