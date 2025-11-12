Подкупили отзывы: мужчина остался без трех миллионов рублей из-за автоаферистов

Житель Краснодарского края остался почти без трех миллионов рублей, решив заказать машину из Европы. Как это произошло — выяснял корреспондент «Известий» Владислав Хлебодаров.

Годовщина у него, а подарок получили мошенники. К дню свадьбы Александр Немчинов из Краснодарского края хотел купить новую машину. Для этого он обратился не в автосалон, а в Telegram-канал «EuroCar Import».

«Высветилась реклама, зашел я на нее. В принципе, цены там были привлекательные. Если так сравнивать, на 300-500 тысяч дешевле получалось у них купить машину», — рассказал Александр Немчинов.

В этом Telegram-канале якобы продаются машины, которые доставляют из Европы. Автомобили в идеальном состоянии. Цены на них — ниже среднерыночных. О тонкостях процесса покупки и доставки максимально подробно рассказывает консультант.

«Автомобили у нас нерастаможенные. Они находятся на литовско-белорусской границе. В течение пяти дней сможем пригнать до Москвы», — заявила консультант «EuroCar Import» Ирина.

Создается ощущение, что канал — крупная международная компания. Ведь по-другому не объяснить, как на литовско-белорусской границе оказался немец, который проверяет французскую машину.

В подтверждение высокого уровня услуг закреплены отзывы от якобы довольных покупателей. Заманчивые условия и довольные клиенты, но есть нюанс.

«Вам необходимо будет оплатить коммерческий утильсбор, и по возврату в европейский НДС компания вам обязуется выплатить», — заявили в компании.

Когда вернут эти деньги — консультанты не сообщили, но предупредили, что он составит 15 тысяч рублей. А когда документы уже были подписаны и на счет компании переведено два миллиона, утильсбор вырос в десять раз.

«Они, как всегда, находили отмазки, типа „высылайте деньги и мы вам пришлем машину“. Ну, то есть, сумма уже была этой машины баснословная, честно говоря. Не два миллиона, как она была, а уже чуть ли не три», — рассказал Александр Немчинов.

Когда Александр Немчинов отказался от таких условий, менеджеры заявили, что вернуть деньги нельзя. Доставить уже купленную машину до оплаты утильсбора также нет возможности.

Выяснилось, что Telegram-канал был создан в июле 2023 года. Объявления начали появляться только летом 2024-го. А первый отзыв был опубликован пять месяцев назад. Почти за полгода видеообзорами на свои новые автомобили поделились 13 человек. При том, что подписчиков в Telegram-канале около семи тысяч.

Договор со стороны продавцов заключает некая компания «МашСервисАвто». Только к импорту автомобилей из Европы она не имеет никакого отношения, продает машины отечественного производства. А владельцы Telegram просто используют имя этой организации в своих документах.

«Один из клиентов как-то даже прислал нам скан договора, который ему предлагалось заключить. Подпись — не директора. Реквизиты банковские наши не указаны. Паспортные данные директора — неправильные. Печать — не та. В общем, чистейшей воды обман», — отметил представитель компании «МашСервисАвто» Владимир.

Как отмечают юристы, проверить на честность таких продавцов можно как минимум двумя способами.

«Можно связаться с продавцом и сказать: „Да, к вам подъедет мой специалист, он осмотрит машину, по результатам мы примем решение“. Можно воспользоваться услугами банковского аккредитива, чтобы деньги поступили продавцу на счет тогда, когда будет подписан акт», — рассказал адвокат Дмитрий Седов.

Александр Немчинов о таких способах проверки продавца не знал. И потерял два миллиона рублей всего за несколько секунд. Как только он понял, что связался с мошенниками, написал заявление в полицию.

Однако найти, где именно находится организатор этого фиктивного бизнеса, сложно. Автолюбитель не отчаивается и хочет добиться наказания мошенников, чтобы обезопасить таких же доверчивых покупателей, как он.

