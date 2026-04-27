Игры и переписки: как украинская разведка обманывает и вербует подростков в России

Украинская разведка активно работает в интернете, где вербуют в том числе подростков. Об одной из таких историй мы узнали от наших зрителей через обратную связь. В Ленинградской области в поле зрения вербовщиков попал 14-летний школьник. Девочка-подросток, сотрудники СБУ и подставные российские «полицейские» — все это было использовано, чтобы заставить жертву пойти на преступления.

Корреспонденту «Известий» Ксении Тертышниковой удалось пообщаться с семьей ребенка, который едва не стал инструментом в руках террористов.

— Я познакомился с девочкой.

Беседы о жизни, увлечениях, друзьях и учебе. Обычная невинная переписка 14-летнего юноши со сверстницей. Поэтому когда новая подруга спросила адрес дома и школы, совсем еще молодой человек с радостью поделился. После этого романтика закончилась.

«Спасибо, русский, за координаты. Сегодня ночью будет плохо вам всем», — пришло видеосообщение.

Не давая опомниться, в этот же день подростку начали звонить уже от лица сотрудников «МВД». Школьника обвинили в пособничестве украинским спецслужбам.

«Ты пойдешь по трем статьям, ты за них можешь сесть в тюрьму, твои родители в изолятор, а ты в тюрьму на 25 и более, до пожизненного», — запугивали подростка.

А утром человек, представлявшийся сотрудником МВД, поручил мальчику задание: в рамках обыска в собственной квартире найти у родителей 30 тысяч наличными и собрать все золото в доме. Заподозрив неладное, мальчик пошел в интернет.

«Гуглю: могут ли они проводить обыск? Никто не может. Потом звоню в 102, и мне говорят сразу же, что это мошенники, что блокируй», — рассказывает подросток.

Сотни российских детей и подростков сегодня становятся целью вербовщиков. Возраст — от девяти лет. Тех, кто постарше, ищут в чатах заблокированных в России мессенджеров. Для самых маленьких есть более вызывающие доверие площадки, где ребенок не ожидает подвоха.

Например, онлайн-игры. Детям предлагают повысить уровень персонажа или продают чит-коды для побед, а после обвиняют в материальной поддержке ВСУ.

На такую уловку попался и 12-летний школьник в Приморском крае. После покупки кодов подростку начали приходить сообщения с угрозами. Мальчик успел вовремя одуматься. К сожалению, есть и те, кто по заданию кураторов проходит эту «игру» до конца. Этому молодому человеку придется отвечать уже по статье «Теракт».

«Сказал идти на заправку, покупать бензин. Я это все сделал и пошел поджигать трансформаторную будку», — рассказывает подросток.

Выполняют несовершеннолетние и другие задачи вербовщиков — работают в качестве курьеров, передающих деньги от обманутых мошенникам, используют их банковские карты. И зачастую это делается детьми добровольно. За большие деньги они соглашаются на все, не осознавая последствий. В таком случае спасти ребенка может только пристальное внимание родителей.

