«Человек эстетики»: Юлия Рутберг отметила талант и одаренность Владимира Симонова

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 5 747 0

Народный артист России скончался 8 ноября.

Актриса Юлия Рутберг прокомментировала смерть Симонова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса Рутберг: Симонов был не просто актером, а подлинным человеком эстетики

Народный артист России Владимир Симонов был не просто актером, а подлинным человеком эстетики и «королем сцены». Таким его запомнила коллега по цеху, актриса Юлия Рутберг, в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

«Это был мыслитель, художник, человек эстетики и театральной этики. Он был необыкновенно талантлив, потрясающий партнер и умнейший человек», — отметила Рутберг.

Свою мысль актриса заключила в емкую метафору:

«Если [представить, что] есть «Третьяковская галерея» нашего поколения в русской культуре — ушел человек «Третьяковской галереи“».

По словам Рутберг, память о Владимире Симонове будет вечно жить в сердцах тех, кому посчастливилось с ним работать или восхищаться его игрой со стороны.

«Такие люди рождаются очень редко и терять такое сокровище очень больно», — добавила актриса.

Владимир Симонов скончался 8 ноября на 69-м году жизни от сердечной недостаточности, оставив после себя богатое наследие — более 150 ролей в театре и кино, среди которых «Одиноким предоставляется общежитие», «Дети Арбата», «Перевал Дятлова» и многие другие.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что церемония прощания с Владимиром Симоновым прошла в Театре Вахтангова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.36
0.35 94.20
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:50
Мокрый снег в Москве обещают уже в эти выходные
19:46
Впервые в истории созданная ИИ песня возглавила чарт Billboard
19:41
На участие в социальной премии «Мы вместе» подали более 50 тысяч заявок
19:33
Королевский размах: пассажирку в Пулково встретили на карете
19:27
Марк Богатырев ответил на слухи о разводе с Татьяной Арнтгольц
19:24
«Едем на кладбище»: в Самарской области пассажирка угрожала таксисту мачете из-за музыки

Сейчас читают

Британцы не могут оплатить свет и газ: отказ от России привел к миллиардным долгам
Токаев пригласил Путина посетить Казахстан в следующем году
«Человек эстетики»: Юлия Рутберг отметила талант и одаренность Владимира Симонова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году