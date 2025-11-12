Большинство пострадавших в ДТП в Египте россиян выписали из больницы

Большую часть пострадавших в ДТП в Египте россиян выписали из больницы. Об этом сообщает РИА Новости.

Жесткое столкновение туристического автобуса с грузовиком, произошедшее накануне, оборвало жизни двух человек. Травмы у 39 человек, 27 из которых — граждане России.

Глава управления здравоохранения провинции Красное море Исмаил аль-Араби сообщил, что самый тяжелый этап позади для большинства российских туристов.

«Большинство пострадавших покинули больницы после получения необходимой медицинской помощи и улучшения состояния», — сказал чиновник.

По последним данным, в медицинских учреждениях все еще остаются пять граждан России. Аль-Араби позже уточнил, что состояние четверых из них врачи оценивают как тяжелое.

Позднее генконсульство РФ в Хургаде подтвердило гибель в этом ДТП одной гражданки России.

