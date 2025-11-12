Большинство пострадавших в ДТП в Египте россиян выписали из больницы

Для нескольких граждан РФ борьба за жизнь продолжается.
Фото: www.globallookpress.com/Sui Xiankai
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Большую часть пострадавших в ДТП в Египте россиян выписали из больницы. Об этом сообщает РИА Новости.
Жесткое столкновение туристического автобуса с грузовиком, произошедшее накануне, оборвало жизни двух человек. Травмы у 39 человек, 27 из которых — граждане России.
Глава управления здравоохранения провинции Красное море Исмаил аль-Араби сообщил, что самый тяжелый этап позади для большинства российских туристов.
«Большинство пострадавших покинули больницы после получения необходимой медицинской помощи и улучшения состояния», — сказал чиновник.
По последним данным, в медицинских учреждениях все еще остаются пять граждан России. Аль-Араби позже уточнил, что состояние четверых из них врачи оценивают как тяжелое.
Позднее генконсульство РФ в Хургаде подтвердило гибель в этом ДТП одной гражданки России.
Ранее 5-tv.ru рассказал подробности аварии с багги и подростком за рулем в Подмосковье.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
87%
Нашли ошибку?