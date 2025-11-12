«Заранее спланированные провокации»: Сергей Соседов стал жертвой травли

От имени критика публикуют ругательные статьи против российских артистов.

Кто ругает российских артистов от имени Сергея Соседова

Фото: © РИА Новости/Виталий Невар

Сергею Соседову приписывают ложные высказывания против российских артистов

Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов стал жертвой спланированной травли. Об этом он заявил корреспонденту URA.RU.

По словам Соседова, ему приписывают фразы, которых он не говорил, направленные против российских певцов — народного артиста РФ Николая Баскова, а также певиц Славы (Анастасии Сланевской) и Люси Чеботиной. Сам Соседов в ужасе от этих публикаций.

На днях в сети распространились якобы принадлежащие Соседову высказывания в адрес Юрия Лозы. От имени критика писали, что певец «не создал ни одного нового хита», а его творчество «едва ли кому-то нужно». Эту информацию Соседов назвал «грязными провокациями».

«Я вообще ничего о нем (Юрии Лозе — Прим.ред) не говорил, особенно в последнее время», — объяснил разгневанный журналист.

По его словам, то же самое было с публикациями, направленными против Баскова, Славы и Чеботиной. Соседов считает, что кто-то намеренно проводит заранее спланированные провокации, вкладывая ему в уста чужие мнения. В разговоре с корреспондентом критик сделал заявление и обратился ко всем, кого дискредитировали от его имени.

«Все, что говорится в последнее время от моего имени в отношении Баскова, Славы, Чеботиной, Лозы и, вероятно, каких-то еще артистов, выдумано или сфабриковано в непозволительно скандальном ключе», — сказал Соседов.

Критик извинился перед звездами, ставшими жертвами нападок, совершенных от его имени, а также предположил, что недоброжелателям не по нраву его успехи в различных проектах, из-за чего те и пытаются его скомпрометировать.

Ранее 5-tv.ru писал, что Люся Чеботина резко ответила на критику, опубликованную от имени Сергея Соседова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

