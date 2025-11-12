Марк Богатырев ответил на слухи о разводе с Татьяной Арнтгольц

Super: Марк Богатырев опроверг слухи о разводе с Татьяной Арнтгольц

Российский актер Марк Богатырев опроверг сообщения о разводе со своей супругой, актрисой Татьяной Арнтгольц, с которой он состоит в браке с 2020 года. Его слова приводит издание Super.

«Нет, это неправда. Это все слухи. Мы пока не разводимся», — лаконично прокомментировал звезда сериала «Кухня».

По данным, появившимся в распоряжении издания, на сайте суда появилась информация о том, что заявление о разводе якобы было подано 10 ноября. Однако сам актер подчеркнул, что подобная запись является ошибочной, и заверил, что никаких официальных процедур по расторжению брака не начиналось.

Ранее Богатырев рассказал, что насыщенный съемочный график не мешает ему проводить время с супругой Татьяной Арнтгольц и сыном. В интервью изданию «Страсти» артист отметил, что старается сохранять баланс между карьерой и личной жизнью, несмотря на непредсказуемость профессии.

Он признался, что осознанно выделяет время для семьи и понимает, как важно не поддаваться эгоизму, который часто проявляется у людей творческих специальностей. По словам Богатырева, его работа связана с нестабильным расписанием — бывают периоды, когда занятость максимальная, и свободного времени совсем нет, а затем наступают более спокойные дни.

Актер добавил, что отсутствие четких выходных в профессии компенсируется гибкостью графика: можно самостоятельно выбирать, когда посвятить себя проектам, а когда — отдыху и близким.

