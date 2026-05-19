«Меня бросила девочка»: Роман Курцын о личной драме из-за влюбленности в школе

Актера Романа Курцына девочка бросила в школьные годы из-за его грязной куртки

Актер Роман Курцын часто влюблялся и считал себя ловеласом в школьные годы. По словам актера, один болезненный эпизод в седьмом классе сильно повлиял на его отношение к деньгам и желанию зарабатывать самостоятельно. Об этом артист сообщил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Не одна дома 3. Выпускной».

Курцын вспомнил историю о девочке, которая рассталась с ним из-за старой грязной куртки.

«Да я столько раз влюблялся. Особенно в школе. Я был ловелас такой, знаете», — признался актер.

История Романа нашла отражение и в кино. Артист рассказал, что похожий случай вошел в сюжет фильма «Родительский дом», в котором герой переживает расставание из-за внешнего вида и отсутствия возможности купить новую одежду.

«В этом кино рассказана история, как меня бросила девочка за старую грязную куртку, потому что возможности купить новую не было», — поделился он.

При этом Курцын отметил, что после этого случая у него появилось сильное желание зарабатывать деньги. Артист поделился, что именно тогда он решил, что подобная ситуация больше не должна повториться.

«И она меня бросила из-за этой старой куртки. И мне сразу захотелось зарабатывать как-то уже деньги», — рассказал актер.

Он добавил, что после этого в его жизни было много романтических увлечений.

«И дальше я пошел уже по наклонной. Девчонок было столько… Да, реальная история, седьмой класс», — заключил артист.

