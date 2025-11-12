Пострадавший в Красногорске мальчик пришел в сознание и разговаривает

|
Дарья Орлова
После сложной операции ребенок переведен из реанимации в палату.

Что стало с пострадавшим в Красногорске мальчиком

Фото: Telegram/Воробьёв LIVE/vorobiev_live

Мальчик, получивший тяжелые травмы в Красногорске, пришел в сознание и смог поговорить с медиками. Об этом сообщила директор Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.

«После этого (операции — Прим. ред.) ребенок проснулся в стабильном состоянии, переведен в палату, и после того, как он отдохнул, сейчас уже вполне может с нами общаться и разговаривать», — рассказала Шаповаленко телеканалу «Звезда».

По словам врача, мальчику предстоит длительное восстановление, поскольку полученные травмы оказались серьезными. У него диагностированы разрывы мягких тканей, а также повреждения пальцев кисти.

Специалисты центра работают над тем, чтобы ускорить заживление ран и максимально восстановить функции руки. Медики отмечают, что ребенок чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением.

Мальчику оторвало пальцы после того, как он поднял деньги на улице. Ребенок шел на тренировку и заметил на земле лежащие купюры. Они сдетонировали в руках у школьника. Его экстренно доставили в больницу.

