«Соединит пазл»: глава Якутии рассказал о вантовом мосте через Лену

Вантовый мост через Лену объединит транспортно-логистическую систему в Якутии

На полях ПМЭФ обсуждают технологическое лидерство России в разных областях. В том числе в сфере строительства. Одним из таких примеров стало возведение вантового моста через реку Лену.

В Якутии приступили к одному из главных этапов — установке коффердама в русле водоема. Металлическая конструкция поможет создать сухую зону, необходимую для строительства опор переправы.

О том, как она повлияет на будущее региона, в студии «Известий» на площадке форума глава региона рассказал корреспонденту «Известий» Елизавете Якушевой.

— Что изменится для республики, для Якутии после его запуска — для экономики, для логистики и, конечно, для повседневной жизни?

— На вечной мерзлоте в мире нигде таких крупных мостов, еще вантовых мостов не строилось. И вот это первый мост строится, его длина — четыре километра сто метров. Он соединит сегодня три федеральные, пять региональных дорог, соединит железную дорогу, речной порт, международный аэропорт в единую транспортно-логистическую систему, соединит этот пазл. Тот же город Якутск, вся Западная Якутия вместе с ним, пять месяцев в году, а то и более, просто оторваны от большой земли весной и осенью, — ответил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

С появлением Ленского моста решится целый ряд проблем. Удастся ликвидировать очереди на паромной переправе. Кроме того, республика сможет сэкономить на северном завозе до четырех миллиардов рублей в год.

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