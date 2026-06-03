В Петербург, наконец, вернулось лето. Северная столица встретила гостей экономического форума теплом. О климате на его полях рассказал штатный метеоролог Юрий Дормидонтов. Он не только дал подробный прогноз, но и осмотрел экспозицию.

«Очаровательная питерская погода сегодня в Петербурге. Будет ли теплее — вы знаете, вот здесь, на форуме, и так теплее. Потому что инвестиционный фонд в полном порядке», — сказал ведущий прогноза погода телеканала «78» Юрий Дормидонтов.-

— Какой совет вы могли бы дать молодым медиаспециалистам?

— Хороший. Самое главное — не бояться, не стесняться, идти только вперед.

Такой теплый атмосферный фронт задержится в городе на Неве вплоть до окончания Международного экономического форума. И, что самое приятное, никаких осадков не ожидается.

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