В Армении задержали «теневого короля» Сочи Рубена Татуляна

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

«Вор в законе» объявлен в розыск в России.

Где сейчас Рубен Татулян

Фото: © РИА Новости/Рубена Татулян

В Армении задержали криминального авторитета Рубена Татуляна, также известного как Робсон. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

«Вор в законе» был задержан 7 ноября, однако позже отпущен на свободу. Как сообщает источник 5-tv.ru, у Татуляна есть армянское гражданство.

В России бизнесмен объявлен в розыск по статьям «Убийство», «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества», он заочно арестован. Следователи считают, что в 1998 году авторитет создал преступное сообщество, под его началом процветало вымогательство, хищения и заказные убийства.

Ранее 5-tv.ru писал, что в 2023 году силовики обыскали связанную с Татуляном недвижимость в рамках расследования дела о мошенничестве при строительстве торговых центров и жилых комплексов в Сочи.

В 2024 году сестру Татуляна Анжелу Селюкову лишили депутатских полномочий. Ее уличили в предоставлении недостоверных данных о своем доходе и имуществе. Голосование об отстранении ее от обязанностей проходило на сессии городского собрания Сочи.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

