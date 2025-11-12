Осторожно злой сосед: мужчина арестован за угрозу съесть чужую собаку

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 54 0

Слов оказалось мало, и он пустил в ход ножи.

Мужчина угрожал съесть собаку соседки и был арестован в США

Фото: www.globallookpress.com/Andreas Arnold

Мужчина угрожал съесть соседскую собаку и был арестован

Житель американского города Интерлахен, штат Флорида, был арестован после того, как пригрозил съесть собаку своей соседки и напал на нее с ножом во время конфликта. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на источник в местных властях.

Пожилой мужчина был обвинен в нападении с отягчающими обстоятельствами. Инцидент произошел после того, как мужчина угрожал соседке, что съест ее собаку, если она снова нарушит границу его участка.

Как уточнили полицейские, конфликт возник на общественной тропе, где женщина выгуливала питомца. Несмотря на вмешательство правоохранительных органов, через час мужчина вернулся с двумя перочинными ножами и продолжил угрозы в адрес соседки и ее семьи.

По пути в тюрьму округа подозреваемый несколько раз заявил помощнику шерифа, что намерен избить пострадавшую после освобождения. В настоящее время мужчина находится под стражей, расследование продолжается.

