Телеведущая Роза Сябитова: у мужчин и женщин одна мотивация для знакомства

Телеведущая Роза Сябитова не против того, чтобы россиянки уходили с онлайн-платформ для знакомств. Об этом пишет URA.RU.

Более того, телесваха видит в этом одни лишь плюсы, так как теперь дамы все чаще стали отдавать предпочтение оффлайн-форматам. Сябитова отметила, сайты знакомств не могут заменить живые встречи, так как по-настоящему с человеком можно познакомиться лишь в личном общении.

«Нет ничего страшного в том, что девушки покидают онлайн-сервисы. Сайты знакомств, как и телефон в целом, — лишь способ передачи информации. Это не есть само знакомство», — поясняет она.

Сябитова отметила, что при поиске подходящего мужчины женщины часто допускают одну и ту же ошибку: они считают, что мужчины живут по таким же принципам, как и они.

«У мужчин и женщин есть одна мотивация. Мотивация — создать семью. Но женщина думает: „Я хочу замуж“. Если мужчина также хочет семью, он будет проявлять ко мне некие романтические чувства, а не говорить сразу о сексе», — заключила телесваха.

Сябитова напомнила, что мужчины точно также стремятся создавать семью, но в их психологии это тесно связано с желанием обладания женщиной. Также ведущая поделилась своим мнением по поводу поиска второй половинки. Она считает: кто хочет, тот везде найдет. Другими словами, кто хочет выйти замуж, всегда сможет это сделать.

«Я всегда говорю: кто хочет выйти замуж, найдет мужчину даже в очереди к стоматологу. И там, кстати, шансов намного больше, чем сидеть и воображать себе что-то, ставить завышенные планки и ждать некого принца», — говорит знаменитость.

Сябитова сравнила желание обрести счастье в любви с покупкой шубы. Можно очень хотеть ее приобрести, и через какое-то время она действительно у вас появится, потому что вы шли к этой цели.

«Если женщина не чувствует в себе этой потребности, она даже никакие сигналы мужскому полу не будет посылать на этот счет», — говорит владелица брачного агентства.

Очень многое зависит от настроя человека, который на самом деле не хочет отношений, но вынужден искать себе пару под давлением окружающих. Сябитова заключила: при желании своего человека можно найти всегда и везде, даже в интернете.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сябитова назвала причину развода шефа Ивлева с молодой женой и дала совет мужчинам. О чем нужно знать перед походом в ЗАГС?

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.