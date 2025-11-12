Авария в урановой шахте произошла на Украине

Авария произошла на Ингульской урановой шахте в Кировоградской области на Украине. Об этом стало известно от сообщения Минэнерго страны в Telegram-канале.

Инцидент случился на шахте Ингульская ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» (ГП «ВостГОК») 11 ноября. В публикации отметили, что произошел прорыв гидрозакладочной смеси в подземной выработке отработанного блока, а после этого затопление горизонта.

Указывалось, что в шахте на момент происшествия оставались четыре сотрудника. Двое из них смогли выбраться своими силами. Про двух других информации нет. В данное время проводятся аварийно-спасательные работы. Для ликвидации последствий ЧС привлекли силы и средства Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Известно, что «Восточный горно-обогатительный комбинат» («ВостГОК») — единственное на Украине предприятие, занимающееся добычей и переработкой урановой руды. Предприятие состоит из трех шахт — «Смолинская», «Ингульская» и «Новоконстантиновская». При этом функционируют только две: «Смолинская» и «Ингульская».

На комбинате уже происходили аварии. Так, в июне из-за проблем с электроэнергией шахта затопилась.

