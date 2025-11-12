Студентка из Калининграда отдала мошенникам 11 млн рублей за проверку зачетки

В Калининграде 20-летняя студентка, которая также является членом совета директоров одной из организаций по поставке электроэнергии, стала жертвой дистанционных мошенников и потеряла 11 миллионов рублей. Об этом сообщили в УМВД России по региону в Telegram-канале.

По данным полиции, девушке пришло сообщение в мессенджере с просьбой подтвердить зачетную книжку. После этого мошенники получили код, который позволил им войти в ее личный кабинет на портале Госуслуг. Затем ей стали звонить «представители» различных государственных органов, утверждая, что от ее имени совершаются денежные переводы на зарубежные счета, и угрожали финансовыми последствиями и уголовной ответственностью.

«Девушке запретили рассказывать кому-либо о том, что в отношении нее проводится проверка, ссылаясь на то, что она не имеет право разглашать подробности и за это также предусмотрено наказание», — говорится в публикации.

Жертве настоятельно рекомендовали защитить свои сбережения. Она поверила мошенникам, сняла все деньги с банковских счетов и передала их якобы сотруднику силового ведомства, после чего получила поддельный документ о декларировании. Когда студентка рассказала о случившемся подруге, та убедила ее обратиться в полицию. По факту преступления возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

