«Только две операции»: какие денежные переводы могут вызвать подозрения

Депутат Аксаков: крупные переводы только самому себе не сочтут подозрительными

Денежные переводы самому себе на крупные суммы не будут считаться подозрительными, если в тот же день клиент банка не переводит средства другому человеку. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с Газета.ру.

Особенно подозрительным данный перевод будет в случае, если деньги поступили тому, кому до этого человек не переводил в течение полугода.

«Банк России четко обозначил это условие. Только две операции вместе — перевод самому себе, а затем перевод другому человеку — будут считаться признаком мошеннической операции», — подчеркнул Аксаков.

Если человек отправляет сумму себе в другой банк, это тоже не считается. Подобное новшество введено регулятором из соображения безопасности на основе данных о реальных случаях мошенничества. Новая мера не должна никак мешать клиентам банков проводить свои обычные операции, отмечает депутат.

«Эту борьбу мы как законодатели всецело поддерживаем», — сказал парламентарий.

Банк России на днях объявил о том, что значительные переводы через Систему быстрых платежей (СБП) на собственный счет могут счесть мошенническими. Речь идет о конкретной преступной схеме, согласно которой злоумышленники убеждают людей вывести денежные средства из других банков «на себя» по СБП. После этого мошенники получают доступ к счету и похищают деньги. Перечень новых признаков таких операций Центробанк утвердит и обнародует в ближайшее время.

