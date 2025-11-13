«Только две операции»: какие денежные переводы могут вызвать подозрения

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 59 0

Депутат Госдумы объяснил нововведение Банка России.

Какие переводы самому себе вызовут подозрения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Депутат Аксаков: крупные переводы только самому себе не сочтут подозрительными

Денежные переводы самому себе на крупные суммы не будут считаться подозрительными, если в тот же день клиент банка не переводит средства другому человеку. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с Газета.ру.

Особенно подозрительным данный перевод будет в случае, если деньги поступили тому, кому до этого человек не переводил в течение полугода.

«Банк России четко обозначил это условие. Только две операции вместе — перевод самому себе, а затем перевод другому человеку — будут считаться признаком мошеннической операции», — подчеркнул Аксаков.

Если человек отправляет сумму себе в другой банк, это тоже не считается. Подобное новшество введено регулятором из соображения безопасности на основе данных о реальных случаях мошенничества. Новая мера не должна никак мешать клиентам банков проводить свои обычные операции, отмечает депутат.

«Эту борьбу мы как законодатели всецело поддерживаем», — сказал парламентарий.

Банк России на днях объявил о том, что значительные переводы через Систему быстрых платежей (СБП) на собственный счет могут счесть мошенническими. Речь идет о конкретной преступной схеме, согласно которой злоумышленники убеждают людей вывести денежные средства из других банков «на себя» по СБП. После этого мошенники получают доступ к счету и похищают деньги. Перечень новых признаков таких операций Центробанк утвердит и обнародует в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru писал, что мужчина остался без трех миллионов рублей из-за автоаферистов. Житель Краснодарского края хотел купить автомобиль, но обратился не в салон, а в Telegram-канал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.29
-0.07 94.19
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:33
Умер 59-летний музыкант, саксофонист и композитор Клето Эскобедо
2:13
«Вирусная тема»: Макрон обвинил Россию в «информационной войне» из-за клопов
1:53
«Выводы делайте сами»: сколько тел боевиков ВСУ Россия передала Украине в 2025 году
1:32
«Только две операции»: какие денежные переводы могут вызвать подозрения
1:15
Лавров заявил о готовности России к саммиту с США в Будапеште
1:01
Госдума приняла закон о больничных для самозанятых

Сейчас читают

Британцы не могут оплатить свет и газ: отказ от России привел к миллиардным долгам
Токаев пригласил Путина посетить Казахстан в следующем году
«Человек эстетики»: Юлия Рутберг отметила талант и одаренность Владимира Симонова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году