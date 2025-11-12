Путин выразил благодарность Якубовичу за заслуги в сфере СМИ

Также благодарность главы государства получили телеведущие Лариса Гузеева и Роза Сябитова.
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент России Владимир Путин объявил благодарность народному артисту России, актеру и телеведущему Леониду Якубовичу за значительный вклад в развитие российских средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующее распоряжение размещено на официальном портале правовой информации.
В документе указано, что награда присуждена «за заслуги в области средств массовой информации и продолжительный труд на благо страны».
Кроме Якубовича, благодарность главы государства получили телеведущие Лариса Гузеева и Роза Сябитова.
В июле текущего года Владимир Путин поздравил Леонида Якубовича с 80-летним юбилеем. Президент охарактеризовал Якубовича как талантливого и харизматичного человека.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении народного артиста РСФСР, режиссера Никиты Михалкова орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Награда приурочена к 80-летию кинодеятеля.
Михалков является обладателем множества престижных наград, включая премию «Оскар» и гран-при Каннского кинофестиваля.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
87%
Нашли ошибку?