Путин выразил благодарность Якубовичу за заслуги в сфере СМИ

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 123 0

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Президент России Владимир Путин объявил благодарность народному артисту России, актеру и телеведущему Леониду Якубовичу за значительный вклад в развитие российских средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующее распоряжение размещено на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что награда присуждена «за заслуги в области средств массовой информации и продолжительный труд на благо страны».

Кроме Якубовича, благодарность главы государства получили телеведущие Лариса Гузеева и Роза Сябитова.

В июле текущего года Владимир Путин поздравил Леонида Якубовича с 80-летним юбилеем. Президент охарактеризовал Якубовича как талантливого и харизматичного человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении народного артиста РСФСР, режиссера Никиты Михалкова орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Награда приурочена к 80-летию кинодеятеля.

Михалков является обладателем множества престижных наград, включая премию «Оскар» и гран-при Каннского кинофестиваля.

