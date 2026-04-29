Апрельский холод ударил по урожаю: аграрии забили тревогу

Холода и осадки грозят сорвать посевную: засеяно в 14 раз меньше плана, аграрии опасаются снижения урожая и роста цен.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Нестабильная весенняя погода в этом году стала настоящей проблемой для фермеров. Многие просто не могут выйти в поля из-за снега, дождей и холода. По всей стране засеяно гектаров в 14 раз меньше запланированного. Скажется ли это на урожае, выяснял корреспондент «Известий» Владислав Томашаускас.

Еще в начале апреля аграрии строили оптимистичные планы: техника была подготовлена, заранее расконсервировали семена.

Но сначала вернулись морозы, а во второй половине месяца поля и вовсе укрыло снегом. С опозданием в две недели выйти сеять в поля пока смогли только в южных округах, тогда как в центральной части Красноярского края аграрии только пытаются подступиться к полю.

«Все забивается, катки забиваются и сами бороны забиваются. Ну, значит, не время. Пытаемся каждый день себя обмануть и природу тоже», — поделился управляющий сельхозпредприятием «Премьер» Александр Дробноскок.

Техника готова в любой момент выйти на работу, но небесная канцелярия диктует свои условия.

Из-за постоянных капризов погоды на полях грязь, некоторые участки и вовсе похожи на болото. Тяжелая техника здесь просто увязнет. Уж тем более нет никакого смысла сеять культуры — всходов можно не дождаться.

Аномальные осадки этой весны уже сдвинули сроки посевной яровых почти на две недели и совсем не исключено, что отставание может увеличиться до трех.

«Ну, пока мы еще на грани. У нас немножечко времени есть. Мы не не успеваем, но хотелось бы поторопиться», — отметил аграрий.

Под удар стихии попала практически вся Центральная Россия и Поволжье. Синоптики отмечают, что столь холодного и влажного апреля не было почти четыре десятилетия.

«Уже конец апреля, а мы не видим конца осадкам… Холод. И думаем, что в поле выйдем, ну, числа 3–5 мая. Конечно, будут потери, потому что они немножко будут не успевать в развитии», — рассказал руководитель фермерского хозяйства Николай Митрохин.

Сейчас по стране засеяно лишь четыре миллиона гектаров из запланированных пятидесяти шести — вдвое меньше, чем годом ранее! На этом фоне аграрии вынуждены принимать непростые решения. Уже сейчас понятно: сроки для ранних яровых культур — ячменя, гороха, пшеницы — могут быть упущены.

«Мы точно видим, что многие аграрии уже уменьшают количество ранних яровых культур. Соответственно севообороты будут пересмотрены», — пояснил фермер Никита Токмаков.

Из-за холодного апреля даже традиционные для майских праздников работы — например, посадка картофеля — могут быть отложены. Почва недостаточно прогрелась. Для нормального развития клубней требуется не менее восьми градусов, иначе рассчитывать на хороший урожай не приходится.

«Если вегетация не сложится, и уборка тоже будет влажной, то возможен дефицит и, соответственно, высокие цены», — предупредила глваа Аппарата Картофельного союза Татьяна Губина.

Если уже к концу недели в проблемных регионах установится теплая и сухая погода, техника сможет выйти в поля буквально через несколько дней. А при благоприятном развитии лета и мягкой осени растения способны компенсировать отставание, ускорив рост.

Одним удача, другим испытания: гороскоп для всех знаков зодиака на май 20...

