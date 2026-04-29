Без атак и оправданий: как правильно реагировать на критику?

Психолог Сухова: при критике следует избегать нападений и оправданий

Справиться с критикой можно без стресса и потерь для нервов. О том, как правильно отвечать на замечания, в беседе с aif.ru рассказала психолог Анна Сухова.

По ее словам, если человек годами негативно реагирует на критику, он теряет возможность посмотреть на себя со стороны. В итоге его ответы на любые замечания становятся одинаковыми. Эксперт выделила три наиболее распространенных сценария поведения, которые наблюдаются в таких ситуациях.

Нападение

Она подчеркнула, что человек в этом случае резко и аргументированно отвечает на критику, выигрывает спор, но оставляет у оппонента агрессию. Спустя время конфликт забывается, однако он будет стараться избегать общения.

Оправдание

Попытка объяснить причину форс-мажора может быть расценена как слабость. В деловых и бытовых спорах такая позиция считается проигрышной.

Игнорирование

Реагировать улыбкой или словами о мыслях не поможет — человек начнет копить обиду внутри. И рано или поздно она вырвется наружу. По словам психолога, часто конфликт может вспыхнуть из-за пустяка, а последствия оказываются серьезными.

Как грамотно отвечать на критику

Услышав критику в свой адрес, эксперт предложила спросить, что именно вы сделали или не сделали. Она также рекомендует попросить привести факты. Собеседник может назвать конкретное действие, а может перейти к выплеску эмоций. В таком случае лучше прекратить разговор.

Сухова отметила, что, если факт приведен, то лучше признать его. Также можно спросить: «Какой результат вы ожидали?». Таким образом получится сместить акцент с вины на решение проблемы. Если же в момент общения наступает переход на личность, необходимо сразу это пресечь.

Ранее 5-tv.ru писал о причинах радости от неудачи другого человека.

