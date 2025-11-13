«Не знаю, что еще сделать»: Рубио признал бессилие санкций США против РФ

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Основные экономические инструменты давления уже были задействованы.

Рубио признал бессилие санкций США против РФ

Фото: Reuters/MANDEL NGAN

Рубио признал исчерпание санкционных рычагов США против России

США больше не располагают значительным потенциалом для введения новых ограничительных мер против России. Об этом заявил государственный секретарь Марко Рубио по итогам совещания министров иностранных дел стран «Большой семерки» в канадской провинции Онтарио.

«Осталось не так много (возможностей. — Прим. ред.) для введения санкций с нашей стороны. <…> У нас заканчиваются цели, в отношении которых можно было бы ввести санкции», — отметил Рубио, отвечая на вопросы журналистов.

Он подчеркнул, что Вашингтон уже ввел рестрикции против крупнейших нефтяных компаний России и фактически задействовал основные экономические инструменты давления.

«Не знаю, что еще нужно сделать», — добавил дипломат, отметив, что потенциал санкционных мер близок к исчерпанию.

По словам Рубио, теперь более активные шаги против так называемого теневого флота России должны предпринять европейские партнеры США. Он указал, что европейские государства располагают собственными возможностями для усиления контроля за обходными схемами поставок энергоносителей.

Ранее стало известно, что Вашингтон предоставил Венгрии отсрочку по санкциям, касающимся закупок российской нефти и газа. Как пояснил Рубио, отказ от этих энергоресурсов мог бы нанести серьезный ущерб венгерской экономике, поэтому решение об отсрочке было принято из соображений экономической стабильности региона.

