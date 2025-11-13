Неосторожно курила: пенсионерка погибла при взрыве баллона с дихлофосом в Ачинске

|
Дарья Орлова
В квартире выбило окна и обрушилась стена.

Фото, видео: Telegram/Прокуратура Красноярского края/krpronws; 5-tv.ru

Пенсионерка погибла при взрыве баллона с дихлофосом в Ачинске

В Ачинске Красноярского края 71-летняя пенсионерка скончалась после взрыва баллона объемом 600 мл, в котором находилось средство для уничтожения насекомых. Об этом 5-tv.ru сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошел в одной из квартир пятиэтажного дома, расположенного в микрорайоне 3-й Привокзальный. После взрыва женщину доставили в больницу, однако спасти ее не удалось.

«В самой квартире на третьем этаже частично выбиты окна и разрушена стена, отделяющая ее от соседней квартиры, однако остальные квартиры в подъезде не повреждены. На момент взрыва в помещении, кроме пострадавшей, никого не было», — сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Как отмечает источник 5-tv.ru, по предварительным данным, взрыв мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Рядом с аэрозольным баллоном находилась пепельница, и, предположительно, искра от сигареты могла привести к разгерметизации емкости и последующему взрыву.

Ранее в Набережных Челнах при взрыве газа пострадали пять человек. Место происшествия — гаражно-строительный кооператив " Гудок» на Казанском проспекте. Об этом сообщили в ГУМЧС России по Татарстану.

По предварительным данным, во время приготовления пищи произошла утечка газа из баллона, после чего воспламенилась газовоздушная смесь. Несмотря на то что открытого горения и разрушений не возникло, несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

