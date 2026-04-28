До трех увеличилось число погибших при пожаре на севере Москвы

По последним данным из пожара на севере Москвы спасены 31 человек. Известно также, что число пострадавших выросло до семи, а погибших — до трех.

Число погибших при пожаре на стройке на 2-м Амбулаторном проезде в Москве выросло до трех. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По информации собеседника, сотрудникам МЧС удалось спасти 30 человек. Внутри здания до сих пор остаются люди.

Число пострадавших выросло до семи.

Возгорание в строящемся здании произошло утром 28 апреля — в МЧС уточнили, что огонь охватил второй и третий этажи. Пожару присвоен максимальный ранг сложности — пятый.

Сейчас на месте работают более 120 человек, а также 30 единиц техники.