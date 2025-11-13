«Нам пришлось»: хозяйка крупнейшего в Европе борделя рассказала о странных правилах в заведении

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 97 0

Худшими посетителями она назвала мужчин, которые приходят отметить появление на свет ребенка.

Что запрещено делать в борделе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

The Sun: хозяйка борделя в Европе запретила колдовство на территории заведения

Хозяйка крупнейшего легального борделя в Европе Кэтрин Денуар ввела в своем заведении строгий запрет на колдовство*. Об этом сообщает The Sun. По словам управляющей, ей пришлось установить такое правило после того, как некоторые сотрудницы начали рассыпать сахар по помещениям, надеясь отпугнуть злых духов.

Помимо этого, Денуар назвала еще несколько запретов, действующих для клиентов и персонала. Так, в бордель категорически нельзя приносить животных. По словам женщины, посетители не раз пытались обойти это правило, а одна из клиенток даже принесла с собой аквариум с рыбками.

Еще один важный пункт — дресс-код. Управляющая отметила, что все гости должны приходить в приличном виде. Однако, как уточнила Денуар, не все следуют требованиям. Однажды персоналу пришлось принять клиента, который появился в костюме белого медведя.

Среди прочего в заведении запрещено трогать лампы и светильники. Это ограничение, по словам владелицы, появилось после того, как одна из сотрудниц по неосторожности устроила небольшой пожар в комнате.

Кэтрин Денуар также поделилась мнением о поведении посетителей, которое считает самым отвратительным. По ее словам, худшими клиентами становятся мужчины, отмечающие в борделе рождение ребенка, пока их жены находятся в больнице после родов.

* Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.29
-0.07 94.19
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:44
Скандалит и пьет самодельный алкоголь: P. Diddy увеличили тюремный срок
14:35
Устроила переполох и убежала: косуля едва не разгромила магазин в Туапсе
14:27
Рейтинг все ниже: немцы считают Фридриха Мерца худшим канцлером
14:18
Спасаем кожу в холода: как ухаживать за лицом осенью и зимой
14:01
«Возврат резкий и болезненный»: почему фотографировать спящих — опасное табу
13:53
Смотрим и нюхаем: как не отравиться готовой едой из магазина

Сейчас читают

«Абсолютно позитивная»: Кристина Асмус о работе с Наталией Орейро
«Сердечко на секундочку остановилось»: Сафронов о том, как мама утерла нос подругам
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году