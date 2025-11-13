Школьница сколотила банду для нападений на сверстников в Большом Луге

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 96 0

В состав группировки входят ученики седьмых и восьмых классов.

Школьница сколотила банду для нападений на сверстников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Большом Луге девочка сколотила настоящую банду из учеников седьмых и восьмых классов. Школьники нападали на ровесников, истязали их и выкладывали жестокие кадры в Сеть. Представители МВД рассказали 5-tv.ru, инспекторы по делам несовершеннолетних установили личности организаторши и участников банды.

С несовершеннолетними уже работают сотрудники полиции, проводится опрос и собираются доказательства. По факту событий Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание), ведется расследование, направленное на выяснение всех обстоятельств и привлечение виновных к ответственности.

Ранее в московской школе десятиклассник набросился на преподавателя. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента образования и науки.

Инцидент произошел во время перемены. По информации ведомства, ученик дождался, когда педагог покинет кабинет, забрал со стола стопку тетрадей и спрятал в свою сумку. Когда учительница вернулась и потребовала вернуть работы, подросток отреагировал агрессивно — несколько раз ударил женщину по голове.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где ей оказывают помощь. О характере и тяжести полученных травм пока не сообщается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.29
-0.07 94.19
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:44
Скандалит и пьет самодельный алкоголь: P. Diddy увеличили тюремный срок
14:35
Устроила переполох и убежала: косуля едва не разгромила магазин в Туапсе
14:27
Рейтинг все ниже: немцы считают Фридриха Мерца худшим канцлером
14:18
Спасаем кожу в холода: как ухаживать за лицом осенью и зимой
14:01
«Возврат резкий и болезненный»: почему фотографировать спящих — опасное табу
13:53
Смотрим и нюхаем: как не отравиться готовой едой из магазина

Сейчас читают

«Абсолютно позитивная»: Кристина Асмус о работе с Наталией Орейро
«Сердечко на секундочку остановилось»: Сафронов о том, как мама утерла нос подругам
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году