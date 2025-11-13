Каннибал обезглавил мужчину и съел его сердце ради спасения людей от инопланетян

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 60 0

Погибший направлялся к своей беременной девушке.

Канадец обезглавил мужчину ради спасения от инопланетян

Фото: www.globallookpress.com/Christopher Katsarov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Каннибал обезглавил мужчину в канадском автобусе и съел его сердце и глаза. Об этом сообщает Mirror.

Жертвой зверского нападения стал 22-летний работник ярмарки. Он ехал в Виннипег, чтобы навестить беременную девушку. Один из пассажиров направился в конец автобуса, где спал мужчина. Каннибал обезглавил жертву, съел его сердце и глаза, а также спрятал в карманы отрезанные ухо, язык и нос.

Свидетели описали, как злоумышленник размахивал ножом и не подпускал никого к погибшему. Водитель автобуса съехал на обочину, и пассажиры выбежали из него. Двери транспортного средства заперли, чтобы каннибал не смог сбежать до приезда полиции.

По данным правоохранительных органов, мужчина при задержании утверждал, что слышит «глас Божий» и должен спасти людей от инопланетного вторжения. Каннибал объяснил убийство тем, что увидел в жертве гостя с другой планеты. Его признали невменяемым и отправили в психиатрическую клинику.

«Был ли он в здравом уме или нет, он все равно это сделал. В том автобусе больше никто не держал нож и не резал моего ребенка», — рассказала мать погибшего.

Сын мужчины родился через пять месяцев после трагедии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.29
-0.07 94.19
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:11
Силы ПВО за два часа уничтожили 14 украинских дронов над территорией России
19:00
В МИД Украины нахамили Орбану после его отказа давать деньги Киеву
18:46
Призрак бывшего напал на нового парня британской журналистки
18:33
Савинова стала чемпионкой многоборья «Кубка «Небесная грация» среди юниоров
18:23
Более тысячи работников Starbucks намерены провести забастовку в США
18:15
«Не все взрослые так поступают»: детям на борту парома показали порно

Сейчас читают

«Абсолютно позитивная»: Кристина Асмус о работе с Наталией Орейро
«Сердечко на секундочку остановилось»: Сафронов о том, как мама утерла нос подругам
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году