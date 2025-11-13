В ЕК заявили об исчерпании средств на поддержку Киева от замороженных активов РФ

Европейский союз (ЕС) исчерпал средства на поддержку Украины от замороженных активов РФ. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в соцсети X.

«Еврокомиссия выделила Украине 4,1 миллиарда евро, исчерпав свою программу в 18,1 миллиарда евро, привлеченных ЕС в рамках инициативы ERA», — написал Домбровскис.

Resilience Activity (ERA) — программа по финансированию за счет процентов от российских активов. Данный проект, в свою очередь, финансировался Агентством США по международному развитию (USAID) и был направлен на поддержку киевского режима.

После того, как Дональд Трамп вновь стал президентом, деятельность USAID была прекращена. Все программы организации были переданы в ведение Госдепа.

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила о переводе Киеву шести миллиардов евро по кредитной линии G7. Она была выделена под доходы активов из России. Главной целью подобных действий, по словам фон дер Ляйен, является стремление повысить для России затраты на проведение специальной военной операции (СВО).

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров пообещал ответ РФ при передаче ее замороженных активов Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.