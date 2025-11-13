DH: бельгийцы больше не верят в русскую угрозу неопознанных дронов

В Бельгии усиливается скепсис вокруг сообщений о «неизвестных дронах», якобы замеченных над страной. Как пишет издание DH в материале «Русская угроза дронов: почему бельгийцы в нее не верят?», общество все меньше склонно считать, что за этими инцидентами стоит Россия. Все больше жителей подозревают, что кампания носит медийный характер и может быть связана со сторонниками милитаризации страны.

Газета отмечает, что в соцсетях активно распространяются мнения, называющие сообщения о беспилотных летательных аппаратах фейками, цель которых — убедить граждан в российском следе. DH подчеркивает, что доказательств полетов дронов нет, и многие бельгийцы все больше ставят под сомнение факт нарушения воздушного пространства страны. С момента пандемии коронавируса доверие к институтам власти снижается, что лишь усиливает недоверие и питает теории заговора.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен, главный источник заявлений об угрозе, назвал подобные подозрения «нелепостью».

«По мнению яростного меньшинства, это все просто придумано, чтобы оправдать военные бюджеты», — отметил он.

Между тем именно Франкен является автором плана по выделению 34,2 миллиарда евро на ускоренную милитаризацию страны.

Осенью 2025 года над Бельгией резко участились инциденты с неопознанными дронами — их фиксируют над военными базами, стратегической инфраструктурой (атомными электростанциями Doel и критическими узлами связи), а также над аэропортами Брюсселя и Льежа, из-за чего происходили временные закрытия.

Ранее в российском посольстве подчеркнули, что Москва не имеет отношения к полетам беспилотников над Бельгией. Официальные представители Кремля и МИД подчеркивали, что обвинения в адрес России часто делаются без доказательств и направлены на нагнетание обстановки вокруг РФ в Европе.

