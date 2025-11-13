«Прорывной»: Беловол дала высокую оценку закону о развитии виноделия в РФ

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 28 0

Она недавно стала новым председателем правления Ассоциации виноградарей и виноделов.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Беловол: закон о развитии виноградарства и виноделия стал прорывным

Закон о развитии виноградарства и виноделия, вступивший в силу в 2020 году, стал прорывным для российской винодельческой отрасли. Об этом сообщила новый руководитель правления Ассоциации виноградарей и виноделов (АВВР) Жанна Беловол в рамках IV Российского винодельческого форума.

«Я хочу сегодня от имени всех людей, которые выращивают виноград и делают прекрасное вино, поблагодарить всех, кто принимал активнейшее участие в самом начале написания 468 закона „О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации“. Это уникальный, прорывной закон, который позволил нам ощутить себя нужными, полезными», — отметила председатель АВВР.

Кроме того, Беловол поблагодарила президента России Владимира Путина за поддержку этого закона.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев указал на высокий потенциал для развития виноделия в РФ. По итогам 2025 года ожидается прирост площадей еще как минимум на 5 тысяч гектаров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.60
-0.69 93.70
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:05
Неизвестный пронес бензин и устроил пожар в кинотеатре московского ТЦ «Авиапарк»
23:00
Опасные заблуждения: в какие мифы о гормонах верят люди
22:59
«Прорывной»: Беловол дала высокую оценку закону о развитии виноделия в РФ
22:49
Киевский режим ухудшает свою позицию, отказываясь от диалога с Россией
22:42
В Госдуме отреагировали на призыв G7 к немедленному прекращению огня на Украине
22:34
«Вы имеете право»: Николай Басков вышел из себя на съемках шоу

Сейчас читают

В Карелии рухнул истребитель Су-30
«Страшно не подняться»: упавший на презентации робот о своем самочувствии
«Сердечко на секундочку остановилось»: Сафронов о том, как мама утерла нос подругам
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году