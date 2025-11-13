Патрушев указал на высокий потенциал для развития виноделия в РФ

У России очень хороший потенциал развития виноделия, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев на пленарной сессии IV Российского винодельческого форума.

Более одной трети российских виноградников сейчас находятся в молодом возрасте. По итогам 2025 года их площадь должна увеличиться еще как минимум на пять тысяч гектаров, текущую динамику развития отрасли нужно сохранить, подчеркнул Патрушев.

На федеральном уровне работает ряд мер государственной поддержки винодельчества, чтобы создать комфортные условия для производителей.

По площадям виноградников РФ преодолела отметку в 110 тысяч гектаров, это на 14% выше уровня 2020 года, подчеркнул зампред правительства РФ. Отечественное виноделие демонстрирует один из самых высоких темпов роста среди стран-лидеров в этом секторе производства.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве подвели итоги ежегодного конкурса Кубка Ассоциации виноградарей и виноделов России и премии имени Князя Голицына. Победителем стал легендарный Портвейн «Севастополь 1994» от INKERMAN, одержавший верх в категории «Лучшее крепленое вино».

Кубок Ассоциаций — центральное событие для всех виноделов, ведь в нем выбирают лучших из лучших в отрасли.

