«В какой-то машине уехал»: отец устроившего поджог в «Авиапарке» шокирован случившемся

София Головизнина
София Головизнина Журналист

По словам мужчины, никаких предпосылок для столь девиантного поведения у его сына не было.

Фото, видео: 5-tv.ru

Отец устроившего поджог в «Авиапарке» подростка шокирован случившемся

Подросток, устроивший поджог в кинозале московского ТЦ «Авиапарк», сел в незнакомую машину незадолго до происшествия. Об этом 5-tv.ru сообщил отец парня.

Фото: ВКонтакте

по его словам, его сын утром ушел в школу, после чего практически не выходил на связь — скупо отвечал на вопросы в переписке. Затем через друзей родители узнали, что парень сел в незнакомую машину и куда-то уехал.

«У него все было нормально, вроде предпосылок никаких не было. В школе учился более-менее нормально. Мы в шоке, если честно», — рассказал отец задержанного.

Ранее мужчина написал заявление в полицию о пропаже ребенка. Сейчас родители подростка находятся в отделении полиции.

О поджоге одного из залов в кинотеатре московского торгового центра «Авиапарк» стало известно вечером 13 ноября. Злоумышленником оказался 16-летний юноша, который пронес канистру с бензином. Парень был задержан на месте.

По предварительным данным, подросток следовал «телефонным указаниям» неизвестных, сообщили в столичной прокуратуре.

Очевидцы из соседнего зала сообщили, что после начала пожара сигнализация не сработала. О случившемся они узнали самостоятельно, так как покинули зал из-за пропавшего звука при просмотре фильма. Сеть-владелец кинотеатра «Каро» от комментариев воздержалась.

