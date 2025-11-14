«Тонут три района»: жительница Кузбасса завела карпов в подвале дома после потопа

Нестандартный подход к решению коммунальных проблем придумала жительница Кузбасса. Она развела карпов в подвале, чтобы привлечь внимание властей, которые упорно не замечают масштаб бедствия.

Жильцы целого района уже не первый год страдают из-за постоянных подтоплений и ситуация только ухудшается, но ни чиновники, ни коммунальщики не реагируют. Корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас разбирался в ситуации.

Там, где аккуратно стояли банки с маринованными огурцами, помидорами и вареньем, теперь плавают настоящие рыбы. Карпы по-хозяйски рассекают мутноватую воду и позируют на камеру.

Подвал частного дома стал наполняться водой в начале августа — сначала казалось, что это просто временная неприятность.

«Это 19 сентября, это исторический максимум. Это самый большой уровень что был за все это время в подвале», — рассказала жительница города Белово Любовь Голубович.

Откуда пришла вода, до сих пор не ясно. Жители начали писать жалобы во все инстанции — от городской администрации до областной, но получали только формальный ответ — это грунтовые воды, они скоро уйдут.

«Вместе со мной тонут еще как минимум три района нашего города. Около полутора тысяч домов сейчас в зоне подтопления», — рассказала Любовь Голубович.

Однако уровень в домах не падает вот уже третий месяц. Люди живут в холоде и сырости, а запах плесени стал постоянным спутником хозяев полутора тысяч домов. Люди боятся, что наступающая зима все усугубит — стены промерзнут, начнут рушиться фундаменты.

«Пол начал гнить. Под печкой кирпичи все уже сырые. Тоже чувствуется, что они разлагаются. В спальне стена уже отошла сантиметра на три», — сказала жительница Белова Татьяна Погуляева.

Любовь решила: если нельзя победить стихию, нужно ей пользоваться. Взяла и купила на рынке 11 живых карпов и торжественно выпустила в свой затопленный подвал.

Но в первую очередь это попытка привлечь внимание к общей проблеме. И, кажется, получилось. За «подпольной» фермой в онлайне уже следят тысячи человек по всей стране. Среди фолловеров, похоже, оказались и те самые чиновники, которые наконец обратили внимание на загадочный подводный мир Белова.

Чиновники говорят, что подземные течения в Белово — норма, и такие наводнения случаются каждые пять лет.

Одной из причин наводнения в Белово называют дождливую осень. Из-за осадков реки и ручьи переполнились, русло которых многие годы меняли, перекрывали и застраивали — вода уперлась и начала напитывать почву.

Однако природа последнего наводнения до сих пор не ясна. Не исключено, что причиной в том числе могли стать ветхие сети. Из колодцев сейчас откачивают воду, ради эксперимента даже частично перекрывали городской водопровод.

«Одни из основных причин, которые называют ученые, это в свое время была сделана, скажем так, наверное, непродуманная или неэффективная застройка центральной части города. Необходимо откачать часть магистральных колодцев. Мы выбираем с жителями часть улиц, с нашими ресурсными организациями и выполняем тем самым мониторинг, видя, как уходит вода или прибывает вода», — рассказал глава Беловского городского округа Сергей Алексеев.

Вместе со специалистами водный мир Белово начали изучать следователи. Им предстоит установить причину подтоплений — это все же природное явление, которому нечего противопоставить, или чья-то халатность. Возбуждено уголовное дело.

«Скважины, пробуренные для решения вопроса не помогли, а обращения в местные органы власти остались безрезультатными», — сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК по Кемеровской области Кристина Иванова.

И пока городские власти собирают комиссии, проверяют документы и пытаются взять стихию под контроль, у беловцев в подвалах жизнь бьет ключом, а у некоторых — и хвостом. От отчаяния завести собственное рыбное хозяйство уже готовы все владельцы пострадавших домов.

