Жители родной деревни Шварценеггера умоляют его спасти рождественскую ярмарку

Жители родной деревни Шварценеггера просят его спасти рождественскую ярмарку

В австрийской деревне Таль, где родился голливудский актер Арнольд Шварценеггер, разгорелся спор вокруг отмены рождественской ярмарки. Местные жители призывают самого известного уроженца поселения оплатить ее проведение, поскольку бюджет муниципалитета полностью исчерпан, сообщает Mirror.

Ежегодный рождественский рынок был одним из главных событий года в деревне, но в этом сезоне власти объявили, что мероприятие не состоится: расходы превысили возможности общины. Мэр Маттиас Бруннер объяснил, что решение было вынужденным.

«Мне больно, ведь это был один из моих любимых проектов. Но из-за финансовых трудностей мы не можем продолжать», — сказал он.

По его словам, общая стоимость организации — сцена, торговые палатки, освещение, напитки для музыкального клуба, декорации и аренда шатров — превышает 10 тысяч евро (около одного миллиона рублей), а средства из резервного фонда уже истрачены. Для деревни с населением всего 2400 человек такие расходы непосильны.

После объявления об отмене ярмарки дискуссии вспыхнули в соцсетях. Часть жителей уверена, что помочь может только Арнольд Шварценеггер.

«Им стоит постучать в дверь Арни — он любит свой родной город. Для него это мелочь», — написал один из пользователей.

Однако не все согласны с тем, что актер обязан вмешиваться. Одна из местных жительниц возмутилась, что, хотя у Шварценеггера и есть деньги, оплачивать зону ответственности властей он не должен.

Тем не менее многие беспокоятся, что традиция окажется под угрозой. Пока никаких признаков вмешательства актера нет, и судьба ярмарки остается неопределенной.

