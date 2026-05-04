Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву
На местах падения обломков сейчас работают экстренные службы.
Фото: © РИА Новости
Силы ПВО уничтожили еще два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем аккаунте в мессенджере МАКС.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в личном блоге.
Эти дроны стали десятыми по счету, которые удалось сбить в небе над столичным регионом в течение 4 мая. По предварительным данным, никто не пострадал.
С 2022 года ВСУ регулярно наносят удары по территории России. Причем для атак противник использует не только беспилотники, но и ракеты.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что украинские беспилотники атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По предварительным данным, никто не пострадал. Кроме того, удалось избежать критических повреждений оборудования и здания.
Руководство ЗАЭС оперативно передало информацию о случившемся инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
