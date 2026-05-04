Правительство списало 21 региону долги на сумму более 114 миллиардов рублей

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 37 0

В списке — Удмуртия, Чувашия, Карелия, Коми, Мордовия, Пермский и Хабаровский края, а также еще 13 регионов.

Правительство списало 21 региону долги

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство списало долги 21 субъекта Российской Федерации на общую сумму более 114 миллиардов рублей. Мера коснулась регионов, которые направили значительные средства на инженерные работы, запуск новых проектов, модернизацию ЖКХ и создание мастер-планов городов.

В перечне — Удмуртия, Чувашия, Карелия, Коми, Мордовия, Краснодарский, Пермский и Хабаровский края, Воронежская, Калининградская, Кемеровская, Магаданская, Нижегородская, Омская, Пензенская, Псковская, Самарская, Томская, Ярославская, Еврейская автономная области и Ненецкий автономный округ.

Мишустин подчеркнул, что списание позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах, поддержать экономику и повысить качество жизни граждан.

Ранее президент Владимир Путин поддержал инициативу «Единой России» о переносе сроков погашения бюджетных кредитов. В партии отмечали, что это позволит направить около 100 миллиардов рублей на социальную поддержку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
75.44
0.64 88.27
-0.37
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:15
«Желтый» уровень опасности: во вторник в Москве ожидается гроза и сильный ветер
21:00
Не можешь уснуть — считай овец: откуда взялся этот метод борьбы с бессонницей
20:56
Подвиньтесь, Инстасамка и Бузова: Бабкина готовит новый хит с молодой певицей
20:33
«Половина пути проделана»: Лерчек завершила четвертый курс химиотерапии
20:30
Пассажир открыл аварийный выход и выпрыгнул из самолета на ходу
20:22
Путин объявил перемирие 8 и 9 мая в честь Дня Победы

Сейчас читают

Блокировка Ормузского пролива бьет по Азиатско-Тихоокеанскому региону — Такаити
Опасные цветы: россиянам напомнили о штрафах за выращивание запрещенных растений
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Троица 2026: что можно и нельзя делать, как правильно молиться и нужно ли ходить на кладбище

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео