Правительство списало 21 региону долги на сумму более 114 миллиардов рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство списало долги 21 субъекта Российской Федерации на общую сумму более 114 миллиардов рублей. Мера коснулась регионов, которые направили значительные средства на инженерные работы, запуск новых проектов, модернизацию ЖКХ и создание мастер-планов городов.

В перечне — Удмуртия, Чувашия, Карелия, Коми, Мордовия, Краснодарский, Пермский и Хабаровский края, Воронежская, Калининградская, Кемеровская, Магаданская, Нижегородская, Омская, Пензенская, Псковская, Самарская, Томская, Ярославская, Еврейская автономная области и Ненецкий автономный округ.

Мишустин подчеркнул, что списание позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах, поддержать экономику и повысить качество жизни граждан.

Ранее президент Владимир Путин поддержал инициативу «Единой России» о переносе сроков погашения бюджетных кредитов. В партии отмечали, что это позволит направить около 100 миллиардов рублей на социальную поддержку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.