Мужчина превратил прах родителей в камни и оставил их в памятных местах

Диана Кулманакова
Сентиментальное путешествие по памятным местам помогло пережить утрату.

В США мужчина по имени Дэвид Бейли превратил кремированные останки своих родителей в декоративные керамические камни, чтобы увековечить их память необычным способом. Об этом сообщило издание People.

Идея пришла к 73-летнему американцу после смерти матери в 2021 году, когда он не мог решить, как лучше поступить с прахом. Его отец, Клиффорд, скончался еще в 2015 году в возрасте 89 лет, а мать, Джесси, ушла из жизни в 90 лет.

Узнав от знакомого из похоронной индустрии о технологии создания «камней прощания», Бейли в 2022 году решился на этот шаг. Он потратил около 2000 фунтов стерлингов (около 200 тысяч рублей) на останки каждого родителя. В результате получилось около 40 гладких камней, которые легко помещаются в ладонь.

Мужчина распределил получившуюся гальку между своими братьями, сестрами и близкими в США и Канаде, а часть оставил себе, разместив их на рабочем столе. Процесс превращения праха в твердые объекты стал для него способом «держать близких рядом и одновременно отпускать их».

После увековечивания останков Дэвид отправился в масштабное путешествие по знаковым местам жизни своих предков. В Монреале он оставил камень в расщелине статуи ангела на мемориале Второй мировой войны, где служил его отец.

На военно-морских верфях в Галифаксе, в месте первой встречи родителей, он бросил камень в океан. Также Бейли посетил Бельгию, почтив память сослуживцев своего дедушки, а следующим пунктом его маршрута станет Шотландия.

Бейли подчеркнул, что такие камни дают ощущение тактильной связи с ушедшими, которое невозможно получить от обычной урны с прахом.

«Вы не можете просто засунуть руку в кучу пепла и сказать: „Привет, мам“, это было бы странно. Но вы можете положить такой камень в карман и взять его с собой», — рассказал он.

По его мнению, формат камней помог ему не просто провести мемориальную службу, но и заново прожить истории своих родителей во время путешествия по миру.

