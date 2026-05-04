Инвестиции, промышленность и новые антибиотики: как развивается Республики Мордовия

В регионе уделяют особое внимание поддержке ветеранов СВО.

Глава Мордовии Здунов отчитался перед Путиным о развитии республики

Каждый ветеран СВО находит в Мордовии поддержку. О результатах работы с участниками спецоперации и их семьями Владимиру Путину доложил глава Мордовии Артем Здунов. В регионе действует программа «Герой среди СВОих», а также ведется работа по восстановлению инфраструктуры в одном из районов Херсонской области. Речь также зашла об экономическом развитии республики.

«У вас инвестиции в приличном состоянии находятся, рост промышленного производства, восстанавливается сельское хозяйство. Это результат, конечно. В финансах тоже», — сказал президент России Владимир Путин.

«Появились первые „звездочки“. Валовой региональный продукт вырос на 3%, как индекс промышленного производства. Это по прошлому году. А в целом за пять лет ВРП вырос на 17%, индекс промышленного производства — на 34%. Но это еще благодаря программе социально-экономического развития, которую вы поддержали. Пятилетняя программа. Мы ее реализовали, особую экономическую зону создали. Это все итоги этой работы.

Внимательно смотрим за оборотом розничной торговли. Неслучайно я указал — это показывает деловую активность. На 10% она выросла. И в целом число предпринимателей на треть у нас выросло, и число задействованных в ней. Поэтому одно из направлений, которое видим: заработная плата в промышленности поднялась, в бюджетной сфере — не так сильно. Мы будем нагонять», — доложил глава Республики Мордовия Артем Здунов.

Глава Мордовии поделился также информацией о ключевых разработках в фармацевтике. В республике запущено производство инновационных препаратов — отечественных антибиотиков нового поколения, а также противовирусных средств. Президент поручил главе региона достроить онкологический центр и обратил внимание на показатели рождаемости — они ниже, чем в среднем по стране. Напоследок Владимир Путин пожелал Здунову успехов на предстоящих выборах.

