Турист умер в Стамбуле после пересадки волос и стоматологического лечения

Диана Кулманакова
Трансплантация графтов в стране по объемам составляет около 60% мирового рынка.

Безопасно ли проходить медицинские

Фото: www.globallookpress.com/shraf Amra

Гражданин Великобритании скончался в Турции после того, как в течение двух дней прошел сразу две медицинские процедуры — пересадку волос и лечение зубов. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина прибыл в Стамбул на прошлой неделе и в клинике района Фулья прошел трансплантацию волос. На следующий день он обратился в стоматологическую клинику в районе Аязага.

После завершения лечения британец вернулся в свой отель, где вскоре почувствовал себя плохо. Его доставили в больницу, однако спасти его не успели.

Тело мужчины направили в Институт судебной медицины для проведения вскрытия. Официальная причина смерти пока не раскрывается. После завершения экспертиз останки передали родственникам, которые забрали тело на родину. По факту инцидента начато расследование.

Турция — мировой центр пересадки волос

Страна остается одним из крупнейших направлений медицинского туризма благодаря более доступным ценам. По данным Турецкого совета по медицинскому туризму, ежегодно страну посещают свыше миллиона пациентов, проходящих пересадку волос, что составляет около 60% мирового рынка.

Этот случай стал уже вторым за последние месяцы, связанным со смертью британца после пересадки волос в Стамбуле.

В июле 38-летний мужчина умер после процедуры в частной клинике. После операции, продолжавшейся около пяти часов, ему стало плохо. Мужчину срочно госпитализировали, но спасти не удалось.

По этому инциденту Управление здравоохранения Стамбула допрашивало сотрудников клиники и также начало расследование.

