Как не допустить катастрофу: Лихачев и Гросси обсудили вопросы безопасности на ЗАЭС

Лихачев и Гросси обсудили вопросы безопасности на ЗАЭС

В эти минуты в Калининграде проходит встреча гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

В центре внимания — вопросы безопасности крупнейшей в Европе Запорожской атомной станции. Главный вопрос — как не допустить ядерную катастрофу.

Киевские формирования регулярно наносят удары по различным объектам станции. Всего несколько недель назад удалось восстановить ее электроснабжение по двум линиям, но угроз со стороны радикалов не стало меньше.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия предупредила генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси о последствиях за содержащиеся в его докладах неприемлемые высказывания о ситуации на Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, о том, что есть в докладе Гросси, говорить нельзя, поскольку эти данные противоречат общему пониманию ситуации между РФ и МАГАТЭ.

