«Будет особенный»: король Карл III получит трогательные подарки от внуков на 77-летие

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Такие презенты стали уже традиционными для семьи.

День рождения короля Карла III — сколько лет исполняется

Фото: Reuters/Pool

Mirror: король Карл III получит особенные подарки от внуков на 77-летие

Британский король Карл III отмечает свой 77-й день рождения и может рассчитывать на особенный сюрприз от своих внуков — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на бывшего королевского дворецкого Гранта Харролда.

Ожидается, что дети подготовят своему дедушке подарки и открытки, сделанные своими руками.

«У Джорджа, Шарлотты и Луи обязательно будет особенный подарок для короля. Думаю, они могут сделать ему открытки своими руками, которые так любят получать все дедушки и бабушки», — отметил Харролд.

Родители детей, Кейт Миддлтон и принц Уильям, известны своим увлечением творческими занятиями с детьми. Такие подарки уже стали традиционными для семейных праздников. Например, младшие наследники уже преподносили Кейт открытки на День матери. Супруги подчеркивают, что рукоделие и творческие занятия не только объединяют семью, но и помогают детям развивать навыки и укреплять отношения с близкими.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака

