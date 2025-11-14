Рак, диабет и ожирение могут стать причинами для отказа в визах США

Госдеп поручил учитывать диабет и ожирение при выдаче виз иностранцам

Администрация президента США Дональда Трампа поручила американским консульствам учитывать широкий спектр хронических заболеваний, включая ожирение, рак и диабет, как возможные основания для отказа в выдаче виз иностранцам. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, в Госдепартаменте разослали служебную телеграмму, где уточняется, что состояние здоровья заявителей должно учитываться особенно внимательно. В документе подчеркивается, что отдельные заболевания могут привести к необходимости дорогостоящего лечения, причем сумма потенциальных расходов исчисляется сотнями тысяч долларов. В тексте говорится, что среди факторов риска перечислены сердечно-сосудистые, респираторные и онкологические заболевания, а также психические расстройства и нарушения обмена веществ.

Как отмечает газета, в рекомендациях указывается и на обязанность консульских работников самостоятельно оценивать возможную финансовую нагрузку на американскую систему здравоохранения в случае выдачи визы. Один из дипломатов сообщил, что руководство Госдепартамента ищет дополнительные способы сократить приток иностранцев или замедлить работу визовой системы.

