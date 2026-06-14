Система «Купол Донбасса» за неделю сорвала 79 террористических атак ВСУ на ДНР

В Макеевке была предотвращена попытка вражеского удара по электроподстанции.
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Куденко; 5-tv.ru
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Система «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы за неделю предотвратили 79 террористических атак ВСУ на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
По данным ведомства, противник продолжил использовать тактику комбинированных налетов на мирных жителей и объекты инфраструктуры региона. Основную угрозу представляли беспилотники с боевыми зарядами.
В Макеевке была предотвращена попытка удара по электроподстанции. Для атаки, как сообщили в УФСБ, использовался дрон «FP-2» с боевой частью ФП-105 массой 50 килограммов.
Еще одну атаку украинские боевики пытались провести в Красногвардейском районе Макеевки. Тогда целью противника стало хранилище горюче-смазочных материалов. Для удара применялись беспилотники «Хорнет» и «Darts» с осколочно-фугасными боезарядами.
В Мариуполе был сбит украинский ударный беспилотник «Чаклун-В». Как сообщили в УФСБ, он был нацелен на железнодорожную станцию.
В Горловке специалисты подавили FPV-дроны, которые несли самодельные взрывные устройства с дополнительными поражающими элементами.
Система «Купол Донбасса», которой управляют военнослужащие регионального управления ФСБ России, вместе со сводными мобильными огневыми группами перехватила вражеские беспилотники. После этого взрывотехники обезвредили подавленные дроны и уничтожили боевые заряды.
В ведомстве подчеркнули, что все опасные объекты были ликвидированы без ущерба для мирного населения и инфраструктуры.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин заявил, что противник не может сдержать натиск Вооруженных сил РФ и перешел к терроризму.
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