В ДНР состоялось открытие памятника погибшим участникам СВО

В Донецкой Народной Республике (ДНР) установили памятник погибшим в ходе СВО военнослужащим. Об этом сообщило Минобороны РФ. Кадры мероприятия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

В открытии мемориала приняли участие военнослужащие 589-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр». Памятник был создан бойцами этого отряда: 3D-модель спроектировал младший сержант Евгений Одушев, а полковой священник отец Василий выполнил его из камня.

«Очень знаковым стало то, что и воины, и администрация приняли такое решение — два памятника друг напротив друга. И павшим воинам, освобождавшим эту землю в Великую Отечественную войну, и воинам, которые очищают ее уже в современной истории», — сказал в ходе церемонии заместитель командующего группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Кирилл Кулаков.

Офицер военно-политического отделения 589-го мотострелкового полка Никита Кравченко сообщил, что после приветственной речи прошло награждение. Особо отличившимся бойцам вручили государственные награды, а также специальные полковые знаки отличия.

«Когда открываются такие монументы, мы невольно вспоминаем, что продолжаем дело наших дедов и прадедов», — сказал Никита Кравченко.

После торжественной части мероприятия военные и местная администрация возложила к памятнику цветы и венки, а парадный расчет произвел серию выстрелов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Крыму в память о погибшем военкоре «Известий» Александре Федорчаке установили мемориальную табличку. Год назад журналист попал под артобстрел со стороны украинских боевиков. Врачам не удалось его спасти.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.