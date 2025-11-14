Путин присвоил аэропорту Ижевска имя оружейного конструктора Калашникова

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 21 0

Указ вступает в силу со дня его подписания, 14 ноября 2025 года.

Путин присвоил аэропорту Ижевска имя Калашникова

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Международному аэропорту Ижевска присвоено имя конструктора-оружейника Михаила Калашникова. Информация об этом следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного на сайте официального опубликования правовых актов.

«Присвоить международному аэропорту Ижевск имя М. Т. Калашникова», — написано в документе.

Указ вступает в силу с 14 ноября 2025 года. Отмечается, что подобное решение принято в соответствии с другим указом — «О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством» от 28 ноября 2018 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин 8 ноября назначил Андрея Булыгу заместителем секретаря Совбеза РФ. До этого, 11 марта 2024 года, Андрей Булыга был назначен заместителем министра обороны России по материально-техническому обеспечению. До работы в Минобороны Булыга занимал должность заместителя командующего войсками Западного военного округа, где также отвечал за материально-техническое обеспечение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
80.60
-0.69 93.70
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:15
Не в курсе? Мать Лерчек прокомментировала четвертую беременность дочери
15:10
Путин присвоил аэропорту Ижевска имя оружейного конструктора Калашникова
15:04
Театрально и кроваво: названа самая жестокая казнь в истории мира
14:58
Как не допустить катастрофу: Лихачев и Гросси обсудили вопросы безопасности на ЗАЭС
14:40
Есть жалоба: с какой просьбой Саакашвили обратился к Зеленскому
14:29
«Очень важная тема»: Путин обсудил с Совбезом противодействие киберпреступлениям

Сейчас читают

«Многие залетают»: Анфиса Чехова порассуждала о таланте актеров без образования
«Хочется оградить»: Лиза Моряк о безопасности детей в интернете
ФСБ предотвратила теракт на Троекуровском кладбище: главное
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году