Путин назначил Андрея Булыгу заместителем секретаря Совбеза РФ

Ранее он занимал пост заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению.
Фото: Савицкий Вадим/ТАСС
Президент России Владимир Путин 8 ноября назначил Андрея Булыгу на должность заместителя секретаря Совета безопасности Российской Федерации. Об этом сообщает сайт правовых актов.
«Назначить Булыгу Андрея Михайловича заместителем Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», — говорится в опубликованном указе главы государства.
Ранее, 11 марта 2024 года, Андрей Булыга был назначен заместителем министра обороны России по материально-техническому обеспечению.
До работы в Минобороны Булыга занимал должность заместителя командующего войсками Западного военного округа, где также отвечал за материально-техническое обеспечение.
